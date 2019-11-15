Климатический кризис, инвестиции, новые правила игры: что происходит с зеленой энергетикой

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Климатический кризис обусловил ускорение перехода мира на зеленую энергетику. Начиная с 2015 года, зеленая энергетика переживает бум и в Украине. Все — благодаря гарантиям и привлекательным условиям, предложенным государством.

В апреле 2019 года Верховная рада предложила пересмотреть эти гарантии и условия. В рамках спецпроекта "Зеленая энергетика в Украине. Что происходит?" отвечаем на ключевые вопросы о зеленой энергетике в Украине и описываем сценарии ее будущего.

1. Что такое климатический кризис?

За последние 100 лет средняя температура на поверхности нашей планеты выросла на один градус. Эксперты говорят, что это только начало — к 2055 году температура вырастет на 2°C, а к 2100 — на 4.5°C. Такое температурное отклонение уже имеет свои последствия — ледники тают, уровень воды увеличивается, аномальная жара начинает проявляться в разных регионах планеты.

Температура на планете увеличивается из-за парникового эффекта, вызванного избытком углекислого газа в атмосфере. Этот избыток образовался из-за деятельности людей. Все сегменты человеческой жизни сейчас так или иначе наносят вред планете.

2. Правда ли, что зеленая энергетика помогает предотвратить климатический кризис?

Да. Одним из способов уменьшения вреда от климатического кризиса является переход на зеленую энергетику — возобновляемые источники энергии, неисчерпаемые в природе, прежде всего — солнце, ветер и воду. Они не выбрасывают газы, вызывающие парниковый эффект, то есть не делают вклад в глобальное потепление.

3. Что делают в мире, чтобы преодолеть климатический кризис?

Идея объединить усилия, чтобы преодолеть климатический кризис, была высказана еще в середине ХХ века. В конце концов, речь идет о всей планете. Однако только в 2015 году 195 государств подписали первый совместный документ, который предлагает совместный план действий, — Парижские договоренности. Договорились о следующем: средняя температура на планете не должна подняться более чем на 2°C. Один из способов для воплощения этого плана — переход на зеленую энергетику.

Так, Великобритания провела без угля "зеленую неделю", Германия планирует к 2035 выйти на 65% "зеленки", Швеция планирует стать первой страной, которая откажется от сжигания полезных ископаемых.

Источник: Eurostat

В последние годы экологические движения стали большим, чем декларации о том, что "планете кирдык". Бизнес обсуждает возможность сотрудничества с правительствами государств, чтобы бороться с экологическим кризисом. Илон Маск обещает быстрое обеспечение Китая солнечной энергией.

В клубе экоактивистов также известные звезды разных сфер — например, Том Йорк из группы Radiohead, актер Эштон Кутчер. Актер Леонардо Ди Каприо даже доложил о экологическом кризисе на саммите ООН. Папа Франциск, лидер католиков. Последним пиком экоактивности было выступление школьницы Греты Тунберг на сцене саммита ООН в 2019 году, где она обвинила мировых лидеров в бездействии.

Конечно, есть и скептики. Например, за Россией закрепился статус страны, которая не определилась с позицией относительно климатического кризиса. Руководство государства считает, что зеленая энергетика вредит планете и животным.

Мир разделился на два "клуба". "Клуб" дальновидных стран постепенно переходит на зеленую энергетику. "Клуб" скептиков тормозит этот процесс. Однако практика показывает, что рано или поздно все государства будут вынуждены играть по новым экологическим правилам.

4. Хорошо. А что с зеленой энергетикой в Украине?

В вопросах "зеленой" энергетики Украина — среди тех государств, которые активно ее внедряют. За первые шесть месяцев 2019 года солнечные, ветровые и другие "зеленые" источники произвели 2.37 миллиарда киловатт-часов, то есть в 1.9 раза больше, чем в тот же период в 2018 году. Говоря просто, — наше государство в тренде.

8.6% — доля зеленой энергетики в Украине сейчас. Не так много, однако в соответствии с планом энергетической стратегии Украины — к 2020 году этот процент в конечном потреблении должен составить 11%. Среди прочего, это предусмотрено обязательствами Украины перед Европейским энергетическим обществом, которые зафиксированы в Национальном плане действий по возобновляемой энергетике до 2020 года. К 2035 году доля зеленой энергетики в общей первичной поставке энергии должна составить 25%.

5. Выгодно ли вкладывать деньги в зеленую энергетику в Украине?

Да. Именно поэтому в последние годы можно увидеть бум в сфере возобновляемой энергии. Так, с 2014 по 2017 год общая мощность станций, работающих на биотопливе солнечных, ветровых и гидроэлектростанций выросла с 967 до 1426 мегаватт. С 2017 года по 2018 год — до 2274 мегаватт. В 2019 произошел скачок более чем вдвое — общая мощность составила 4866 мегаватт.

Источник: Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

По данным председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергея Савчука, за последние пять лет в зеленую энергетику было инвестировано более чем 4 миллиарда евро. Более 2 миллиардов евро было инвестировано только за 2019 год. Общее количество инвестиционных проектов — около 104. Данные о них собраны на сайте UAmap.

В украинскую зеленую энергетику вкладывают средства инвесторы из Китая, Испании, Норвегии, Канады и других стран. Однако благоприятные условия действуют не только "наружу". Обычные потребители также охотно вкладываются в "зеленку". Мощность установленных в частных хозяйствах солнечных панелей выросла с 0.1 мегаватта в 2014 345 мегаватт в третьем квартале 2019 года, а количество солнечных электростанций в частных хозяйствах выросла с 21 до 14790.

6. Почему украинская зеленая энергетика привлекательна для инвесторов?

Ключевая причина — так называемый "зеленый тариф". "Зеленый тариф" — это фиксированная цена, по которой государство (или другие покупатели) закупает электроэнергию, произведенную с помощью возобновляемых источников. Цена за энергию закреплена с привязкой к курсу евро.

Тариф отличался для различных типов источников энергии и варьировался со временем. Однако, он выше, чем в европейских государствах. Гарантированная выгодная продажа энергии и страхования валютных рисков, предложенные Украиной, создали привлекательные условия для инвестиций. Это и обусловило бум "зеленки", который видим с 2015 года в зеленой энергетике.

7. Что с "зеленым тарифом" сейчас?

В апреле 2019 года Верховная рада поддержала законопроект №8449-д, в котором говорится о введении системы аукционов в возобновляемой энергетике. Согласно закону, квоты государственной поддержки зеленой энергетики будут разыгрываться между инвесторами на открытых аукционах. Также предусмотрено снижение "зеленого тарифа" начиная с 2020 года: для солнечных электростанций — на 25%, для ветровых — на 10%.

Однако есть те, кто считает, что этих действий мало. Так, в Верховную раду были поданы законопроекты №2233 и №2236-2 о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Они предусматривают изменения условий для "зеленых" и отмену гарантий того, что государство будет покупать произведенную электроэнергию.

8. Что будет, если "зеленый тариф" ретроспективно пересмотрят?

Украину ждут суды, ведь это нарушение обязательств со стороны государства. Они закреплены в законе Украины "Об альтернативных источниках энергии". Кроме того, защита прав инвесторов, среди прочего — инвесторов в энергетическом секторе, провозглашена в Договоре к Энергетической хартии, которую Украина подписала еще в 1994 году. Кроме этого, Украина подписала более 45 соглашений с другими странами о защите их инвестиций.

Опыт других стран показывает, что инвесторы, скорее всего, выиграют суды. Так, ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" привел к тому, что в международных делах против Испании, Италии и Чехии инвесторы зеленой энергетики уже получили решение международных арбитражей о компенсации убытков, которые измеряются миллиардами долларов. Кроме того, затраты на юридические процедуры измеряются миллионными потерями для бюджета. А там, где есть проблемы с инвесторами, падает инвестиционная привлекательность.

Источник: t.me/shitovayaa

Кроме того, ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" вносит непредвиденные коррективы в воплощение энергетической стратегии Украины. Неизвестно, сможет ли рынок развиваться так же стремительно, как это происходило с 2015 и, особенно, в 2017 году.

9. Какие сценарии развития зеленой энергетики в Украине сейчас?

Есть два сценария. Первый — популистски снизить "зеленый тариф", потерять доверие инвесторов и деньги. Второй — продолжить развитие инновационной отрасли, которая уже продемонстрировала свою привлекательность для местных и иностранных бизнесов.

Риски первого сценария понимают представители власти. Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: "Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, мы понимаем, что такое интересы акционеров, что нельзя просто изменить правила задним числом и не намерены этого делать".



Похожим образом об этом говорил и президент Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении: "Мы хотим низких тарифов — надо меньше "бла-бла-бла" об этом, надо стремиться к инновациям возобновляемой энергетики".

Подробнее о ситуации в украинской зеленой энергетике можно прочитать в большом спецпроекте "Зеленая энергетика в Украине. Что происходит?".