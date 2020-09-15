Клиенты "Закарпатгаза" задолжали за доставку 61 млн гривен

Газовый вентиль (104.ua)

По состоянию на 1 сентября долг бытовых потребителей Закарпатья за доставку газа составляет 61 млн гривен. Такие неплатежи привели к тому, что "Закарпатгаз" задолжал 29,3 млн гривен Оператору ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Долги клиентов АО "Закарпатгаз" более чем в два раза превышают задолженность компании перед Оператором ГТС. Отмечается, что на уровень долгов и расчеты с оператором ГТС повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Если проанализировать эти цифры, четко видно, что потребители должны нам в разы больше, чем мы виноваты Оператору ГТС. В первом полугодии в области была фактически утрачена платежная дисциплина значительной частью потребителей. Они не разобрались, что речь идет лишь о моратории на начисление пени, штрафов и отключения за долги. Однако, запрета на взыскание долга в судебном порядке - нет",- отметила финансовый директор АО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина.

Средства, уплаченные потребителями за распределение (доставку) газа, тратятся на поддержание надлежащего давления в сети, работу аварийно-диспетчерской службы, ремонт и замену газопроводов, поверка счетчиков, обслуживание старых и установка новых газораспределительных пунктов (ШГРП), сервисное обслуживание клиентов и т. д.

"Мы благодарны тем потребителям, которые платят за распределение. Благодаря этим людям предприятие имеет возможность содержать газовые сети, выполнять аварийные работы, закупать необходимые материалы. Но это — критическая ситуация, ведь средств хватает только на самое необходимое закрывать. Несвоевременные расчеты ставят под угрозу бесперебойное и безопасное газоснабжение всей области. Поэтому мы вынуждены прибегать к таким непопулярным методам", - прокомментировала коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что более 28 тысяч потребителей газа в Закарпатье ни разу не оплатили услугу по распределению. Суммарный долг этих людей составляет 13 млн гривен.

"За месяц до отопительного периода АО "Закарпатгаз" призывает клиентов не допускать наращивания долгов и вовремя рассчитываясь за предоставленные услуги, ведь от этого зависит надежность газоснабжения и расчеты с Оператором ГТС", - говорится в сообщении.