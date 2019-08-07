Клиенты "Закарпатгаз Сбыта" на 18% уменьшили задолженность за газ

Клиенты "Закарпатгаз Сбыт" задолжали за потребленный по состоянию на июль текущего года газ почти 995 млн гривен. По сравнению с началом года эта цифра на 18% меньше, однако сумма задолженности все равно остается слишком большой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и районов упомянутых административных территориальных единиц. Средняя задолженность одного потребителя – от 1300 до 2200 гривен.

За 7 месяцев 2019 года было осуществлено свыше 1800 отключений потребителей Закарпатской области от газоснабжения за задолженность.

"Если потребитель получил предупреждение и не уплатил долг, согласно правилам поставки природного газа, наша компания будет вынуждена предоставить соответствующее поручение АО "Закарпатгаз" на прекращение такому потребителю газоснабжения. А долги придется взыскивать в судебном порядке", – пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По состоянию на 1 августа текущего года отключенными от газоснабжения остаются почти 6300 потребителей, общая сумма долга которых составляет почти 44 млн гривен. Кроме того, в АО "Закарпатгаз" получил почти 19 тыс. поручений на прекращение подачи газа.