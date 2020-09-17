Клиенты задолжали "Хмельницкгазу" около 60 млн гривен за доставку

По состоянию на 1 сентября долги клиентов за услуги по распределению (доставке) газа перед АО "Хмельницкгаз"" составили 59,4 млн гривен. В это же время долг компании перед Оператором ГТС в 6 раз меньше - 9 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза".

"Всего за полученные услуги "Хмельницкгазу" задолжали предприятия ТКЭ и бытовые потребители области - они не оплатили 47,3 млн гривен. Вместе с тем, задолженность газораспределительной компании перед Оператором газотранспортной системы Украины – 9,1 млн гривен, что в 6 раз меньше неплатежей всех категорий потребителей перед "Хмельницькгазом". Сейчас, накануне отопительного периода, во время интенсивной подготовки газораспределительной системы Хмельницкой области к стабильной работе, "тепловики" и бытовые потребители продолжают накапливать долги", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этом году на такой стремительный рост задолженности и ухудшение расчетов потребителей повлиял как мораторий правительства на прекращение предоставления услуг, так и невозможность применения штрафных санкций к должникам из-за пандемии коронавируса.

"АО "Хмельницкгаз" направил в Верховную Раду Украины информацию относительно расчетов с Оператором ГТС и выплаты со стороны потребителей. Эти данные свидетельствуют, что потребители должны нам в 6 раз больше, чем мы задолжали Оператору ГТС. Поэтому такой критический долг потребителей за полученные услуги по доставке газа накопился из-за ошибочного восприятия моратория правительства, а также и возможность вообще не платить за коммунальные услуги, - информирует Александр Храпицький, финансовый директор АО "Хмельницкгаз". – Однако, за полученные услуги необходимо заплатить, чтобы газораспределительная компания могла в дальнейшем бесперебойно доставлять голубое топливо и рассчитываться с партнерами, в частности, оператором ГТС Украины".

Накануне отопительного периода АО "Хмельницкгаз" просит подолян найти возможность и оплатить в полном объеме за доставку природного газа, а также в дальнейшем не накапливать долгов. Отмечается, что неплатежи крайне негативно влияют как на стабильность газоснабжения, так и на своевременные расчеты с Оператором газотранспортной системы Украины.