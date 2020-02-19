Клиенты "Волингаза" с автономным отоплением заплатят за доставку газа на 27% меньше

В течение января-марта 2020 года жители Волынской области, которые используют газ для отопления своих жилищ, будут платить за доставку топлива почти на 27% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По расчетам специалистов АО "Волингаз" наивыгоднейшей новая система оплаты будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа в первом квартале текущего года уменьшатся в среднем на половину. Например, домохозяйство в городе Луцке, которое потребляет 1481 куб. энергоресурса в год, за три месяца заплатит около 445 гривен вместо 572 гривен по старой системе оплаты услуг по газоснабжению", - говорится в сообщении.

январь февраль март Потребление*, куб.м. 291 293 292 1 квартал 2019 года (грн) 354,61 303,09 259,43 917,13 1 квартал 2020 года (грн) 246,00 246,00 246,00 738,00

*объемы газа по данным НКРЭКУ

"Основные преимущества новой системы оплаты за доставку газа – равномерность платежей и защищенность от сезонных колебаний, - объясняет коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз. – Зимой, когда потребители значительно увеличивают использование топлива, платеж за доставку газа остается неизменным. Поэтому в отопительный период финансовая нагрузка при оплате за газ уменьшается".

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом, был завершен анбандлинг на газовом рынке, который продолжался в Украине на протяжении последних пяти лет. Иначе говоря, произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В связи с этим с 1 января 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату его доставки", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленных за газовый год, делится на 12 и умножается на утвержденный государственным регулятором тариф на распределение (доставку).