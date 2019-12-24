Клиенты "Сумыгаз Сбыта" задолжали за газ 587 млн гривен

Иллюстративное фото (УНИАН)

Наибольший уровень неуплаты за использованный газ у жителей города Сумы и Сумского района

По сравнению с началом 2019 года задолженность бытовых потребителей природного газа Сумской области уменьшилась на 3%. По состоянию на декабрь долг превысил 587 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Сумыгаз Сбыт".

"Задолженность является основанием для прекращения газоснабжения. Только в декабре отправлено 1150 предупреждений о прекращении подачи газа должникам по всей Сумской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и избавиться субсидий, отметили в пресс-службе.

"На конец года долг свыше 1 тыс. гривен имеют 103 тыс. домовладений региона, от 5 до 10 тыс. гривен – 3,5 тыс. потребителей, а 707 клиенты задолжали более 10 тыс. гривен. Для того, чтобы встретить Новый год с газом, рекомендуем погасить долги", - отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

В пресс-службе отметили, что если после получения предупреждения потребители не оплатили за газ и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления соглашения погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.

"Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель природного газа Сумской области может в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.