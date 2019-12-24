Клієнти "Сумигаз Збуту" заборгували за газ 587 млн гривень

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільший рівень несплати за використаний газ у мешканців міста Суми та Сумського району

Порівняно з початком 2019 року заборгованість побутових споживачів природного газу Сумської області зменшилася на 3%. Станом на грудень борг перевищив 587 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Сумигаз Збут".

"Заборгованість є підставою для припинення газопостачання. Лише у грудні надіслано 1150 попереджень про припинення подачі газу боржникам по всій Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій, наголосили у прес-службі.

"На кінець року борг понад 1 тис. гривень мають 103 тис. домоволодінь регіону, від 5 до 10 тис. гривень – 3,5 тис. споживачів, а 707 клієнти заборгували понад 10 тис. гривень. Для того, щоб зустріти Новий рік із газом, рекомендуємо погасити борги", - зазначила директорка ТОВ "Сумигаз Збут" Олена Руденко.

У прес-службі зазначили, що якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за газ та не звернулися до центру обслуговування клієнтів "Сумигаз Збуту" для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

"Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач природного газу Сумської області може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.