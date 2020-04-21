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Клиенты "Сумыгаз Сбыта" получат остатки средств от акции "Твоя энергонезависимость"

Новости » Энергетика     21.04.2020 - 11:14
Клиенты "Сумыгаз Сбыта" получат остатки средств от акции "Твоя энергонезависимость"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет

"Сумыгаз Сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всем участникам акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте 104.ua доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании заявление установленного образца. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен по этой ссылке. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше заявление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на вебсайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0542) 76-73-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа на отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас, как потребителей, поскольку он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении постоянной цены на него в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

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