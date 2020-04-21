Клієнти "Сумигаз Збуту" отримають залишки коштів від акції "Твоя енергонезалежність"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані за їх заявою на банківський рахунок

"Сумигаз Збут" розпочав повертати залишки невикористаних коштів усім учасникам акції "Твоя енергонезалежність", яка тривала з жовтня 2019 по березень 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Починаючи з 20 квітня в Особистому кабінеті на вебсайті 104.ua доступний функціонал, який дозволить направити ці кошти на оплату поточного споживання.

"Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу компанії заяву встановленого зразка. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя енергонезалежність" розміщений за цим посиланням. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу як отримаємо вашу заяву", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що перевірити стан особового рахунку можна в будь-який момент на вебсайті 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0542) 76-73-04.

"Ми вдячні всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти у створення власного запасу газу на опалюваний сезон 2019-2020 року. Це був важливий досвід і для нас, і для вас як споживачів, оскільки він дозволив вам бути впевненими в наявності газу і збереженні сталої ціни на нього протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.