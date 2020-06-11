Клиенты "Ровногаза" могут передать показания счетчиков по фото через Viber

Через чат-бот 7104ua в мессенджере Viber клиенты АО "Ровногаз" могут подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией. После ввода показаний с клавиатуры телефона чат-бот предлагает потребителю скачать фото счетчика.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Функция загрузки фото в чат-боте 7104ua в мессенджере Viber создана для корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Ранее для исправления ошибочно переданных показаний потребитель должен был обращаться в Центр обслуживания клиентов с соответствующим заявлением и ждать визита контролера, который составлял акт и подтверждал реальные показания счетчика", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с внедрением новой функции в чат-боте 7104ua процедура проверки присланных данных с помощью фото будет происходить автоматически.

"На данном этапе мы тестируем и работаем над совершенствованием функции считывания показаний приборов учета газа через фото. До этого такая возможность уже была реализована в мобильном приложении 104 MobileLight для iOS, - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Ровногаз" Владимир Новосад. – Это позволит своевременно и оперативно корректировать ошибки клиентов при передаче показаний счетчиков".

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 1 июня 2020 года более 17,5 тыс. потребителей Ровенской области уже оценили преимущества пользования чат-ботом 7104ua в Viber.

"Кроме передачи показаний, в чат-боте есть возможность отследить баланс по лицевым счетам (до 5 адресов), просматривать историю платежей за газ и распределение, а также оплачивать услуги онлайн. Жители Ровенской области имеют возможность также пользоваться другими дистанционными онлайн-сервисами "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 MobileLight для iOS", - говорится в сообщении.

Специалисты АО "Ровногаз" напоминают, что согласно Кодексу Газораспределительных сетей, чтобы избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией бытовой потребитель обязан ежемесячно по состоянию на 1 число снимать фактические показания счетчика учета газа и в течение п'пяти суток (до 5 числа включительно) предоставлять их Оператору ГРС.