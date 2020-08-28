Клиенты "Ровногаз Сбыта" покупают газ на зиму летом

Газовый вентиль (104.ua)

ООО "Ровногаз Сбыт" предлагает своим клиентам принять участие в акции "Твоя энергонезависимость" и зарезервировать для себя необходимый объем природного газа еще до наступления холодов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на прогнозируемое подорожание ресурса перед отопительным сезоном, жители охотно покупают голубое топливо на зиму по летним ценам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стоимость газа во время акции будет меняться трижды:

• с 15 по 31 августа она составит 4,49 грн за кубометр;

• с 1 до 15 сентября - 4,99 грн за кубометр;

• с 16 по 30 сентября - 5,49 грн за кубометр.

По состоянию на 27 августа в Ровенской области заявки на участие в акции подали 185 человек, из них 58 уже успели полностью рассчитаться.

"Некоторые настолько спешили, что даже не указали всех необходимых реквизитов. Теперь работники отдела продаж физическим лицам выясняют важные данные по нашей абонентской базе, – рассказывает директор "Ровногаз Сбыта" Леонид Кошельник. – Каждый раз подчеркиваем, что в квитанциях при оплате нужно указывать правильные банковские реквизиты, лицевой счет, фамилию с инициалами его владельца. Потому что часто люди закупают акционный газ не для себя, а для своих родственников".

По словам пресс-службы, оформить заказ на акционный газ можно по телефону Контакт-центра 067-01-01-104, в Центрах обслуживания клиентов, а также в отделениях "Ровногаз Сбыта". А те потребители, которые воспользуются онлайн сервисом в Личном кабинете на сайте 104.ua, смогут сэкономить еще и на банковских услугах.

Закупленный во время акции газ можно будет использовать уже с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года.

"Если же зарезервированы кубометра не будут использованы за отопительный сезон, а именно до 31 марта следующего года, средства потребителям будут возвращены или мы их отнесем на счет будущих платежек. Но обязательное условие для будущих участников акции - это отсутствие задолженности", – объясняет начальник отдела продаж физическим лицам ООО" Ровногаз Сбыт" Татьяна Парфенюк.