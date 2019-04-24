Клиенты ООО "Закарпатгаз Сбыт" могут погасить долг за газ частями

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Договор реструктуризации позволит отсрочить оплату долга равными частями до 1 сентября 2019 года

По состоянию на начало апреля задолженность бытовых потребителей Закарпатской области перед ООО "Закарпатгаз Сбыт" за природный газ составляла почти 1,4 млрд гривен. Таким образом, задолженность за отопительный период выросла на 45% (420 млн гривен). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ООО "Закарпатгаз Сбыт" предлагает клиентам, которые имеют задолженность за потребленный в текущем отопительном периоде газ, заключить договор реструктуризации долга. Оплата частями позволит гражданам рассчитаться за потребленный газ и минимизировать риски отключения от газоснабжения", - говорится в сообщении.

Чтобы оформить договор реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Закарпатгаз Сбыт". По словам пресс-службы, потребитель должен предоставить следующие документы: паспорт собственника (или лица, заключившего заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа) и справку о присвоении идентификационного кода.

"Возможность оформить договор реструктуризации – хорошая возможность для потребителей равными частями погасить долг за природный газ. Это позволит войти в следующий отопительный сезон без долгов. Особенно актуально такое предложение для клиентов, которые лишились права на получение субсидий на в 2018-2019 годах в связи с изменением условий назначения субсидии, а таких в области – более 60 тыс. семей", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

Договор, по словам Виктории Томинець, позволит отсрочить оплату долга равными частями до 1 сентября 2019 года.

"Однако, не все категории должников смогут оформить договор реструктуризации. К таким относятся потребители, которым уже прекращено газоснабжение или дело о взыскании долга передано в суд или исполнительную службу", - говорится в сообщении пресс-службы.