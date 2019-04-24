Клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут" можуть погасити борг за газ частинами

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Договір реструктуризації дозволить відстрочити оплату боргу рівними частинами до 1 вересня 2019 року

Станом на початок квітня заборгованість побутових споживачів Закарпатської області перед ТОВ "Закарпатгаз Збут" за природний газ становила майже 1,4 млрд гривень. Таким чином, заборгованість за опалювальний період зросла на 45% (420 млн гривень). Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Закарпатгаз Збут" пропонує клієнтам, які мають заборгованість за спожитий у поточному опалювальному періоді газ, укласти договір реструктуризації боргу. Оплата частинами дозволить громадянам розрахуватися за спожитий газ та мінімізувати ризики відключення від газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Щоб оформити договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Закарпатгаз Збут". За словами прес-служби, споживач повинен надати такі документи: паспорт власника (або особи, яка уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу) та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

"Можливість оформити договір реструктуризації – гарна можливість для споживачів рівними частинами погасити борг за природний газ. Це дасть змогу увійти в наступний опалювальний сезон без боргів. Особливо актуальна така пропозиція для клієнтів, які позбулися права на отримання субсидій на у 2018-2019 роках у зв’язку зі зміною умов призначення субсидії, а таких у Закарпатській області – понад 60 тис сімей", – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Договір, за словами Вікторії Томинець, дозволить відстрочити оплату боргу рівними частинами до 1 вересня 2019 року.

"Однак, не всі категорії боржників зможуть оформити договір реструктуризації. До таких належать споживачі, котрим уже припинено газопостачання або справа щодо стягнення боргу передана до суду чи виконавчої служби", - йдеться у повідомленні прес-служби.