Клиенты "Львовгаз Сбыта" в 1,5 раза увеличили долги за газ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Из-за отсутствия оплаты "Львовгаз Сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком

По cостоянию на 1 апреля долг потребителей газа Львовской области перед ООО "Львовгаз Сбыт" достиг 2,3 млрд гривен. Это в 1,5 раз больше, чем в прошлом году. Увеличение неплатежей происходит за счет монетизации субсидий, уменьшение количества субсидиантов среди населения и подорожания стоимости газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"От марта изменился механизм выплаты жилищных субсидий. Клиенты "Львовгаз Сбыта", которым назначена государственная помощь для оплаты потребленного газа, стали получать ее "живыми" деньгами. Некоторые потребители использовали полученные средства на другие цели, не рассчитавшись за услугу поставки газа. Кроме того, количество субсидиантов среди клиентов ООО "Львовгаз Сбыт" в текущем отопительном периоде уменьшилась на 54%, а также росла стоимость природного газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, все это напрямую повлияло на рост неплатежей за потребленный газ и увеличение количества должников.

"У нас были опасения, что за выдачу субсидийных средств потребителям "на руки", некоторые наши клиенты используют эти деньги на другие нужды, а не на оплату за потребленный газ. К сожалению, так частично и случилось. Вдобавок ряд потребителей имеют накопленные долги за предыдущие зимние месяцы. Сейчас долг клиентов "Львовгаз Сбыта" составляет 2,3 млрд грн. Больше всего должников среди потребителей Львова, Пустомытовского и Стрыйского районов", - отметила начальник отдела расчетов "Львовгаз Сбыта" Ольга Чабан.

Также в пресс-службе отметили, что из-за отсутствия оплаты "Львовгаз Сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком - НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для дальнейшего обеспечения газом потребителей.

"В случае трудностей с погашением задолженности, для того, чтобы не ухудшать ситуацию и не накапливать долги, специалисты "Львовгаз Сбыта" рекомендуют своим клиентам заключить график погашения задолженности. При наличии соответствующих документов, в частности справок о доходах всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении (для неработающих членов семьи трудоспособного возраста подаются документы о причине временной незанятости). В дальнейшем, при погашении долгов или их реструктуризации потребитель может обратиться в органы социальной защиты для назначения государственной помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что наличие просроченной задолженности делает невозможным дальнейшее оказание государственной поддержки. В случае неуплаты за услуги по окончанию текущего отопительного сезона, в дальнейшем субсидия назначаться не будет.