Клиенты "Хмельницкгаза" с автономным отоплением заплатят за доставку меньше

Потребители природного газа Хмельницкой области в первом квартале 2020 года на 35% сократят расходы за распределение газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

"По расчетам АО "Хмельницкгаз", в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше за распределение, чем в первом квартале 2019 года. Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. У таких потребителей платежи за доставку уменьшились на треть. Например, домохозяйство в Хмельницкой области, которое потребляет 1930 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 551,25 вместо 358,5 гривен.

Хмельницкая область январь февраль март Потребление*, куб. м 255 235 245 1 кв 2019 года, грн 191,25 176,25 183,75 551,25 1 кв. 2020 года, грн 119,5 119,5 119,5 358,5

*данные НКРЭКУ

"С введением нового счета на доставку газа, каждый подолянин может прозрачно и доступно видеть, на что расходуются уплаченные средства. Ведь до недавнего времени все потребители природного платили за распределение газа одной квитанцией, где была учтена и плата за газ как товар, и плата за услуги доставки. Поэтому с нового года этот платеж стал прозрачным и понятным, ведь выделен отдельной платежкой, — пояснил коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Значит, теперь наши клиенты четко знают, что одной компании они платят за потребленный газ, а своему оператору ГРС - "Хмельницкгаза" – за распределение домов".

В пресс-службе также напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. Уже в январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.