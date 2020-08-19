Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" могут купить газ на зиму по летним ценам

Газовый вентиль (dtek.com)

В акционной цене не учтена стоимость услуги доставки газа, которая оплачивается отдельно

"Хмельницкгаз Сбыт" открывает подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Начиная с 15 августа и до 30 сентября 2020 года, клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года до 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции.

"В этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальным, ведь с 1 августа был отменен механизм гарантированного поставки газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться по рыночным механизмам. "Твоя энергонезависимость" предлагает экономным украинцам "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", - говорится в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 гривен за кубометр – при заключении договора в период с 15 по 31 августа;

4,99 гривен за кубометр – при заключении договора в период с 1 по 15 сентября;

5,49 гривен за кубометр – при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября.

В пресс-службе отметили, что в акционной цене не учтена стоимость услуги доставки газа, которая оплачивается отдельно.

"В прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 грн за кубометр. Заключить договор на участие в акции можно по телефонам Контакт-центра: (067)-01-14-104 или (0382)-686-504, в Центрах обслуживания клиентов или в отделениях ООО "Хмельницкгаз Сбыт", - говорится в сообщении.