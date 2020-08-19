Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" можуть купити газ на зиму за літніми цінами

Газовий вентиль (dtek.com)

В акційній ціні не врахована вартість послуги доставки газу, яка сплачується окремо

"Хмельницькгаз Збут" відкриває підписку на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність", за допомогою якої споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року, клієнти "Хмельницькгаз Збуту" можуть зарезервувати для себе будь-який об'єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом усього періоду дії акції.

"Цьогоріч участь в акції буде для споживачів дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Скасування ПСО означає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися за ринковими механізмами. "Твоя енергонезалежність" пропонує ощадливим українцям "приготувати санчата влітку" і ще до початку опалювального сезону вирішити питання забезпечення своїх осель природним газом", - йдеться у повідомленні.

Вартість газу для учасників акції буде такою:

4,49 гривень за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня;

4,99 гривень за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;

5,49 гривень за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня.

У прес-службі зазначили, що в акційній ціні не врахована вартість послуги доставки газу, яка сплачується окремо.

"Минулого року вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 грн за кубометр. Укласти договір на участь в акції можна за телефонами Контакт-центру: (067)-01-14-104 або (0382)-686-504, в Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях ТОВ "Хмельницькгаз Збут", - йдеться у повідомленні.