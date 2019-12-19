Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" в 1,6 раз увеличили использование онлайн-сервисов

В течение 11 месяцев потребители газа Хмельницкой области сделали почти 168 тыс. онлайн платежей за газ. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Если в 2018 году расчеты через онлайн-системы осуществили около 102 тыс. клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыта", то за 11 месяцев этого года эта количество составляет уже около 168 тыс. Только в ноябре онлайн-сервисами воспользовались почти 20 тыс. подолян", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря использованию дистанционных онлайн-сервисов, клиенты ООО "Хмельницкгаз Сбыта" платят за газ в удобное время, без очередей и с минимальной комиссией, в зависимости от выбранного сервиса. Такие преимущества стали основными аргументами увеличение использования платежных интернет-платформ в Хмельницкой области. Размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Уже несколько лет наши клиенты имеют возможность платить за газ дистанционно, ведь это очень удобно и занимает не больше 5-7 минут, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – При этом средства мгновенно зачисляются на лицевой счет потребителя, да и комиссия в онлайн-сервисах является значительно меньшей, чем при расчете другими доступными способами. Поэтому с каждым годом значительно увеличивается как число пользователей, так и сеть онлайн-сервисов при расчетах за газ".

По словам пресс-службы, в настоящее время осуществить платеж может каждый потребитель, который имеет платежную карточку платежной системы Visa или MasterCard. Есть возможность провести дистанционный расчет с помощью нескольких платежных онлайн-сервисов, среди которых самые востребованные iPay.ua, Рortmone, Приват 24.

"В то же время, для более 100 тыс. пользователей Личного кабинета на сайте 104.uа, доступны уже шесть онлайн-платформ. С недавних пор "Хмельницкгаз Сбыт" добавил еще один платежный сервис для оплаты за газ, это Viber – бот 7104.ua, по которым можно рассчитываться по 5 лицевым счетам. Следовательно, все расходы по запуску этих онлайн-сервисов профинансировано за счет "Хмельницкгаз Сбыта", который получает всего около 2% от стоимости газа, в то время как почти 90% средств за поставленный газ получает НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.