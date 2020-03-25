Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" в 1,5 раза увеличили использование онлайн-сервисов

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Дистанционные расчеты являются актуальными и удобными, особенно в период действующих в Украине карантинных мероприятий

С начала года потребители газа Хмельницкой области произвели почти 58 тыс. онлайн платежей за газ. Только за февраль 2020 года онлайн-сервисами воспользовались почти 21 тыс. подолян, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Благодаря использованию дистанционных онлайн-сервисов, клиенты ООО "Хмельницкгаз Сбыта" платят за газ в удобное время, без очередей и с минимальной комиссией, в зависимости от выбранного сервиса, что особенно актуально и удобно в карантинный период, ведь полностью исключает любые нежелательные контакты. Поэтому именно такие весомые преимущества стали основными аргументами увеличение использования платежных интернет-платформ в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"В длительный вынужденный период карантина, дистанционные расчеты с домашних гаджетов являются особенно необходимыми и востребованными, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Ведь не нужно идти в людные места к терминалам, в банкам и на почту и подвергать себя опасности. Каждый желающий может платить за газ дистанционно. Деньги при этом моментально зачисляются на лицевой счет потребителя, да еще и с гораздо меньшей комиссией, чем при расчете другими доступными способами.

В пресс-службе отметили, что сейчас есть возможность провести дистанционный расчет с помощью нескольких платежных онлайн-сервисов, среди которых самые востребованные iPay.ua, Рortmone, Приват 24. Теперь осуществить платеж может каждый потребитель, который имеет платежную карточку платежной системы Visa или MasterCard.

"В то же время, для более 112 тыс. пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua доступны уже шесть онлайн-платформ. Ведь с недавних пор "Хмельницкгаз Сбыт" добавил еще один удобный платежный сервис для оплаты за газ, это Viber – бот 7104.ru, по которым можно рассчитываться по 5 лицевым счетам. Все расходы по запуску этих онлайн-сервисов профинансировано за счет газоснабжающей компании "Хмельницкгаз Сбыта", - говорится в сообщении.