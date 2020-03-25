Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" в 1,5 рази збільшили використання онлайн-сервісів

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Дистанційні розрахунки є актуальними та зручними, особливо в період діючих в Україні карантинних заходів

З початку року споживачі газу Хмельницької області здійснили майже 58 тис. онлайн платежів за газ. Тільки за лютий 2020 року онлайн-сервісами скористались майже 21 тис. подолян, що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Завдяки використанню дистанційних онлайн-сервісів, клієнти ТОВ "Хмельницькгаз Збуту" сплачують за газ у зручний час, без черг та з мінімальною комісією, в залежності від обраного сервісу, що особливо актуально та зручно в карантинний період, адже повністю виключає будь-які небажані контакти. Тому саме такі вагомі переваги стали основними аргументами збільшення використання платіжних інтернет-платформ у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"У тривалий вимушений період карантину, дистанційні розрахунки з домашніх гаджетів є особливо необхідними та затребуваними, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Адже не потрібно йти у людні місця до терміналів, у банки та на пошту та наражати себе на небезпеку. Кожен бажаючий може сплачувати за газ дистанційно. Кошти при цьому миттєво зараховуються на особовий рахунок споживача, та ще й зі значно меншою комісією, аніж при розрахунку іншими доступними способами.

У прес-службі зазначили, що наразі є можливість провести дистанційний розрахунок за допомогою декількох платіжних онлайн-сервісів, серед яких найзатребуваніші iPay.ua, Рortmone, Приват 24. Наразі здійснити платіж може кожен споживач, який має платіжну картку з платіжної системи Visa або MasterCard.

"Водночас, для понад 112 тис. користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua, доступні вже шість онлайн-платформ. Адже віднедавна "Хмельницькгаз Збут" додав ще один зручний платіжний сервіс для оплати за газ, це Viber – бот 7104.ua, за яким можна розраховуватись по 5 особовим рахункам. Всі видатки по запуску цих онлайн-сервісів профінансовано за рахунок газопостачальної компанії - "Хмельницькгаз Збуту", - йдеться у повідомленні.