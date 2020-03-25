ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" в 1,5 рази збільшили використання онлайн-сервісів

Новини » Енергетика     25.03.2020 - 13:31
Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" в 1,5 рази збільшили використання онлайн-сервісів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Дистанційні розрахунки є актуальними та зручними, особливо в період діючих в Україні карантинних заходів

З початку року споживачі газу Хмельницької області здійснили майже 58 тис. онлайн платежів за газ. Тільки за лютий 2020 року онлайн-сервісами скористались майже 21 тис. подолян, що у півтора рази більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Завдяки використанню дистанційних онлайн-сервісів, клієнти ТОВ "Хмельницькгаз Збуту" сплачують за газ у зручний час, без черг та з мінімальною комісією, в залежності від обраного сервісу, що особливо актуально та зручно в карантинний період, адже повністю виключає будь-які небажані контакти. Тому саме такі вагомі переваги стали основними аргументами збільшення використання платіжних інтернет-платформ у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"У тривалий вимушений період карантину, дистанційні розрахунки з домашніх гаджетів є особливо необхідними та затребуваними, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Адже не потрібно йти у людні місця до терміналів, у банки та на пошту та наражати себе на небезпеку. Кожен бажаючий може сплачувати за газ дистанційно. Кошти при цьому миттєво зараховуються на особовий рахунок споживача, та ще й зі значно меншою комісією, аніж при розрахунку іншими доступними способами.

У прес-службі зазначили, що наразі є можливість провести дистанційний розрахунок за допомогою декількох платіжних онлайн-сервісів, серед яких найзатребуваніші iPay.ua, Рortmone, Приват 24. Наразі здійснити платіж може кожен споживач, який має платіжну картку з платіжної системи Visa або MasterCard.

"Водночас, для понад 112 тис. користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua, доступні вже шість онлайн-платформ. Адже віднедавна "Хмельницькгаз Збут" додав ще один зручний платіжний сервіс для оплати за газ, це Viber – бот 7104.ua, за яким можна розраховуватись по 5 особовим рахункам. Всі видатки по запуску цих онлайн-сервісів профінансовано за рахунок газопостачальної компанії - "Хмельницькгаз Збуту", - йдеться у повідомленні.

Деякі категорії клієнтів "Чернівцігазу" заплатять за доставку мінімально Понад 62 тис. клієнтів "Дніпропетровськгаз Збут" користуються чат-ботом в Viber
Новини України Хмельницькийгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся