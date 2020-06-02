Клиенты "Днепрогаза" могут передать показания счетчиков с фото через Viber

Газовый вентиль (УНИАН)

Добавить снимок прибора учета газа можно из галереи смартфона быстро и удобно

Через чат-бот 7104ua в мессенджере Viber клиенты АО "Днепрогаз" могут подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией. После введения показаний с клавиатуры телефона чат-бот предлагает потребителю загрузить фото счетчика.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Функция загрузки фото в чат-боте 7104ua в мессенджере Viber создана с целью корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Ранее для исправления ошибочно переданных показаний потребителю газа нужно было обратиться в Центр обслуживания клиентов с соответствующим заявлением и ждать контроллера, который должен составить акт и подтвердить реальные показания счетчика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с внедрением новой функции в чат-боте 7104ua указанная процедура проверки присланных данных с помощью фото будет происходить автоматически.

"На данном этапе мы тестируем и работаем над совершенствованием опции считывания показаний приборов учета газа через фото. Такая возможность уже реализована в мобильном приложении 104 Mobile Light для iOS, - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Днепрогаз" Марина Коваленко. - Это позволит своевременно и оперативно корректировать ошибки клиентов при передаче показаний счетчиков".

По словам пресс-службы, по состоянию на 1 апреля 2020 почти 11 тыс. днепрян уже оценили преимущества пользования чат-ботом 7104ua в Viber. "Кроме передачи показаний, в чат-боте можно отслеживать баланс по лицевым счетам (до 5 адресов), просматривать историю платежей за газ и его доставку, а также оплачивать услуги онлайн. Жители Днепра и Днепровского района также могут воспользоваться другими дистанционными онлайн-сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iOS", - говорится в сообщении.

Специалисты АО "Днепрогаз" напоминают, что согласно Кодексу ГРМ бытовой потребитель обязан ежемесячно по состоянию на 1 число месяца снимать фактические показания счетчика газа и в течение пяти суток (до 5 числа включительно) предоставлять их Оператору ГРМ, чтобы избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией.

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Автор: Мария Тарарыева