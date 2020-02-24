Клиенты "Черновцыгаз Сбыта" не оплатили за потребленный газ 561 млн гривен

По состоянию на 1 февраля 2020 года бытовые потребители задолжали ООО "Черновцыгаз Сбыт" 561,388 млн гривен. Это почти на 8% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 февраля 2020 года, долг за газ бытовых потребителей Черновицкой области составил 561 млн гривен. В сравнении с прошлым годом, неплатежи за газ уменьшились на 8%. Сейчас затраты на газ клиентов "Черновцыгаз Сбыта" ощутимо уменьшаются. Это связано со значительным удешевлением энергоносителя, теплыми погодными условиями и экономным использованием газа. Но есть неплательщики, которые продолжают уклоняются от уплаты за потребленный газ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, всего за газ задолжали 184,6 тыс. потребителей голубого топлива области. Самая большая задолженность у жителей Черновцов - 44 % от общей суммы долга. Задолженность потребителей газа Новоселицкого и Кицманского составляет 13,3% и 8% соответственно.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения ООО "Черновцыгаз Сбыт" призывает вовремя платить за потребленный газ, поскольку должников компания обязана передать на отключение.

"Черновцыгаз Сбыт" определен Кабинетом Министров поставщиком природного газа со специальными обязанностями для жителей Черновицкой области. Компания получает газ от НАК "Нафтогаз Украины" для потребностей населения, при условии осуществления 100% расчетов. Следовательно, от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области", - отмечает Екатерина Параска, директор ООО "Черновцыгаз Сбыт".

В пресс-службе отметили, что из-за неуплаты за потребленный газ в Черновицкой области прекращено газоснабжение для 2,7 тыс. потребителей. Для восстановления газоснабжения должникам приходится кроме задолженности оплачивать услуги по отключению и подключению к газу.

"Напоминаем, что потребителям, которые нарушили срок оплаты по договору к задолженности будет начислена еще и пеня. Получателям льгот и субсидий подчеркиваем, что имеющаяся просроченная задолженность может привести к потере помощи государства в части оплаты за услуги газоснабжения", - говорится в сообщении.