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Клиенты "Черниговгаза" заключают с компанией договоры на техническое обслуживание сетей

Автор: Мария Тарарыева

Около полутысячи клиентов АО "Черниговгаз" заказали у компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. По действующему украинскому законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Черниговгаз" предлагает потребителям фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год. Таким образом каждая семья может позаботиться о безопасности – своей и близких. Ведь именно регулярное техническое обслуживание раз в год позволяет содержать сети в исправном, а следовательно – безопасном состоянии", - подчеркивает директор по капитальному строительству АО "Черниговгаз" Сергей Дорошенко.

По словам пресс-службы, подписав соглашение на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель получает:

  • приборную проверку соединений газопроводов на плотность;
  • проверку наличия и герметичности футляров в местах пролегания через внешние и внутренние конструкции дома;
  • проверку работоспособности запорных устройств, установленных на газопроводах, и их смазку.

В АО "Черниговгаз" призывают потребителей позаботиться о безопасности и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей. Заключить договор с газораспределительной компанией на эту услугу можно в 104.ua Клиентских пространствах.

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