Для клиентов "Житомиргаза" без счетчиков снова действуют обоснованные нормы потребления газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО "Житомиргаз", в которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 5% (18,6 тыс.) потребителей газа в Житомирской области, в то время как остальные 95% (345 тыс.) снабжены приборными учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменениями норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствие каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, которые действовали до октября 2014 года", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Житомиргаз" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм.

"Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись теперь нелегитимные заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", - сообщают в пресс-службе.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действующие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления.

Потребление газа в Житомирской области в сравнении с нормами (куб. м на 1 человека в месяц):

Категория потребления газа Фактическое потребление газа по данным счетчиков в период октябрь-март Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 г нормы Исследование USAID Анализ УкрНИинжпроекта газовая Плита с ЦГВ - 3,3 9,8 5,8 6,9 газовая Плита без ЦГВ 16,2 5,4 18,3 - 11,3

Также отмечается, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Нормы, которые действовали до сих пор, не соответствовали реальности, что доказывают данные счетчиков. Фактически клиенты потребляют объемы газа, как более крупные, чем ранее установленные нормы. К тому же эти виртуальные нормы были "на руку" некоторым потребителям, которые в связи с этим уклонялись от установки индивидуальных приборов учета, тем самым не могли обеспечить достоверный учет газа", - рассказывает коммерческий директор ПАО "Житомиргаз" Лариса Продоус.

По словам пресс-службы, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованность нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.