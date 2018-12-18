Для клієнтів "Житомиргазу" без лічильників знову діють обґрунтовані норми споживання газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нові норми стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів ПАТ "Житомиргаз", в яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 5% (18,6 тис.) споживачів газу в Житомирській області, в той час як інші 95% (345 тис.) забезпечені приладовими обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу в зв'язку з ефектом від змінами норм складе більше 380 млн куб. м газу на рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів №203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обгрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до жовтня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Житомиргаз" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм.

"Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися тепер нелегітимні занижені норми, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками", - повідомляють у прес-службі.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що діяли до 1 листопада 2018 року норми були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Споживання газу в Житомирській області в порівнянні з нормами (куб. м на 1 людину в місяць):

Категорія споживання газу Фактичне споживання газу за даними лічильників у період жовтень-березень Норми, які були визнані судом незаконними Діючі з листопада 2018 р норми Дослідження USAID Аналіз УкрНІІінжпроекта Плита газова з ЦГВ - 3,3 9,8 5,8 6,9 Плита газова без ЦГВ 16,2 5,4 18,3 - 11,3

Також зазначається, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України в 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Норми, які діяли дотепер, не відповідали реальності, що доводять данні лічильників. Фактично клієнти споживають об’єми газу, як більші, аніж раніше встановлені норми. До того ж ці віртуальні норми були "на руку" деяким споживачам, які в зв'язку з цим ухилялися від установки індивідуальних приладів обліку, тим самим не могли забезпечити достовірний облік газу", - розповідає комерційний директор ПАТ "Житомиргаз" Лариса Продоус.

За словами прес-служби, подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованість нормах споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу на рік.