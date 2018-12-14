Для клиентов ПАО "Ровногаз" без счетчиков снова действуют обоснованные нормы газа

Иллюстративное фото (dtek.com)

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО "Ровногаз", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 12,5 тыс. потребителей газа в Ровенской области, в то время как другие 249,3 тыс. снабжены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа и стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменения норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

Как сообщает пресс-служба, 27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствие каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года.

"В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Ровногаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм. Что касается перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись стали нелегитимными занижение нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", - говорится в сообщении.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действующие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления.

Потребление газа в Ровенской области в сравнение с нормами, которые применялись до 1 ноября 2018 г (куб. м на 1 человека в месяц)

Фактическое Норма до 1.11.2018 Норма после 1.11.2018

Плита с ЦГВ __ 9,4 ____ ___ 3,3 ____ __ 9,8 ___

Плита без ЦГВ __ 11,2 ___ ___ 5,4 ____ __ 18,3 __

Также в пресс-службе отметили, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Отмененные нормы не соответствовали действительности, поэтому они не могли обеспечить достоверный учет газа. К тому же эти виртуальные нормы были на руку некоторым потребителям, которые в связи с этим уклонялись от установки индивидуальных счетчиков газа. Всего за время их действия мы получили около 1 тысячи отказов ", - прокомментировал коммерческий директор ПАО "Ровногаз" Виктор Осницький.

Пресс-служба подчеркивает, что дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа, ведь кому интересно оплачивать за газ по счетчику, если можно платить втрое меньше по норме. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованность нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.