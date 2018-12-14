Для клієнтів ПАТ "Рівнегаз" без лічильників знову діють обгрунтовані норми газу

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Нові норми стимулюють установку лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів ПАТ "Рівнегаз", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 12,5 тис. споживачів газу в Рівненській області, в той час як інші 249,3 тис. забезпечені приладовим обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу та стимулюють установку лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу в зв'язку з ефектом від зміни норм складе більше 380 млн куб. м газу на рік.

Як повідомляє прес-служба, 27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів № 203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обгрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомірними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року.

"У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Рівнегазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм. Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися стали нелегітимними заниження норми, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками", - йдеться у повідомленні.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що діяли до 1 листопада 2018 року норми були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Споживання газу в Рівненській області в порівняння з нормами, які застосовувались до 1 листопада 2018 р (куб. м на 1 людину в місяць)

Фактичне Норма до 1.11.2018 Норма після 1.11.2018

Плита з ЦГВ __ 9,4 ____ ___ 3,3 ____ __ 9,8 ___

Плита без ЦГВ __ 11,2 ___ ___ 5,4 ____ __ 18,3 __

Також у прес-службі зазначили, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Скасовані норми не відповідали дійсності, тому вони не могли забезпечити достовірний облік газу. До того ж ці віртуальні норми були на руку деяким споживачам, які в зв'язку з цим ухилялися від установки індивідуальних лічильників газу. Всього за час їх дії ми отримали близько 1 тисячі відмов ", - прокоментував комерційний директор ПАТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

Прес-служба підкреслює, що подальше використання необгрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу, адже кому цікаво оплачувати за газ по лічильнику, якщо можна платити втричі менше по нормі. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованість нормах споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб.м газу на рік.