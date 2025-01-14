Клієнти "Фрідом Фінанс" отримали шанс повернути свої гроші, - НКЦПФР

Президент ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів "Фрідом фінанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комісії.

Зазначається, що за цей час клієнти втратили доступ до активів на близько 3,5 млрд грн, що включають як ОВДП, так і єврооблігації. Зокрема власники останніх були позбавлені можливості голосувати за реструктуризацію та не отримали передбачені її умовами кошти.

"Весь цей час Комісія активно працювала над розв’язанням проблеми ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" разом із іншими інституціями. Завчасно було виконано ґрунтовну підготовчу роботу, що дала можливість ввести тимчасового керівника виконавчого органу, який провів ефективний аудит діяльності товариства. Наразі тимчасовим керівником завершено перший етап – сформовано чіткий перелік клієнтів та їхніх активів", - йдеться в повідомленні комісії.

Указом президента НКЦПФР отримала додаткові повноваження для забезпечення повернення активів. Президент підкреслив важливість прозорості та законності у розв'язанні цього питання, наголосивши на необхідності перевірки клієнтів товариства на предмет зв’язків із підсанкційними особами чи країною-агресором.

Найближчим часом буде оприлюднено рішення, яке визначить порядок дій для реалізації рішення президента.