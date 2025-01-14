Клиенты "Фридом Финанс" получили шанс вернуть свои деньги, - НКЦБФР

Президент ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия для возвращения заблокированных активов клиентов "Фридом финанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комиссии.

Отмечается, что за это время клиенты потеряли доступ к активам на около 3,5 млрд грн, включающих как ОВГЗ, так и еврооблигации. В частности владельцы последних были лишены возможности голосовать за реструктуризацию и не получили предусмотренные ее условиями средства.

"Все это время Комиссия активно работала над решением проблемы ООО "Фридом Финанс Украина" вместе с другими учреждениями. Заблаговременно была выполнена основательная подготовительная работа, которая позволила ввести временного руководителя исполнительного органа, который провел эффективный аудит деятельности общества. Сейчас временным руководителем завершен первый этап - сформирован четкий перечень клиентов и их активов", - говорится в сообщении комиссии.

Указом президента НКЦБФР получила дополнительные полномочия для обеспечения возврата активов. Президент подчеркнул важность прозрачности и законности в решении этого вопроса, отметив необходимость проверки клиентов общества на предмет связей с подсанкционными лицами или страной-агрессором.

В ближайшее время будет обнародовано решение, которое определит порядок действий для реализации решения президента.