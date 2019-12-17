Клиентами "Сумыгаз Сбыт" в 2019 году стали 1036 домохозяйств

Иллюстративное фото (УНИАН)

Больше всего клиентов газоснабжающей компании прибавилось в областном центре - Сумах, что связано с газификацией новых многоквартирных домов

Услугами "Сумыгаз Сбыт" пользуются более 384 тыс. домовладений. С начала года новыми клиентами стали 1036 бытовых потребителей природного газа Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Среди всех видов топлива владельцы домохозяйств все же отдают предпочтение природному газу как доступном и экологичном энергоносителю. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении", - говорит директор "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

По словам пресс-службы, наибольшие объемы потребления газа приходятся на клиентов "Сумыгаз Сбыта", которые используют природный газ для бытовых нужд. Предоставление услуг этой группе клиентов является наиболее затратным и трудоемким, ведь обычно это частные дома, которые требуют индивидуальных условий газоснабжения.

"Специалисты компании работают с потребителями газа населением в Сумах, и в каждом районе Сумской области. Ежедневно предоставляют всю необходимую исчерпывающую информацию, прорабатывают обращение тысяч клиентов. Кроме того, налажена система ежедневных консультаций через Контакт-центр, создан сервис Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104 Mobile, чатбот 7104UA в Viber", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что компания продолжает создание и совершенствование онлайн-сервисов, благодаря которым клиенты получают электронные консультации и проводят платежи, которые экономят время получателя услуг.