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Клієнтами "Сумигаз Збут" в 2019 році стали 1036 домогосподарств

Новини » Енергетика     17.12.2019 - 13:36
Клієнтами "Сумигаз Збут" в 2019 році стали 1036 домогосподарств
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше клієнтів газопостачальної компанії додалося в обласному центрі - Сумах, що пов'язано з газифікацією нових багатоквартирних будинків

Послугами "Сумигаз Збут" користуються понад 384 тис. домоволодінь. Від початку року новими клієнтами стали 1036 побутових споживачів природного газу Сумської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З-поміж усіх видів палива власники домогосподарств все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію. Тому клієнтська база перебуває в постійному русі", - говорить директор "Сумигаз Збут" Олена Руденко.

За словами прес-служби, найбільші обсяги споживання газу припадають на клієнтів "Сумигаз Збуту", які використовують природний газ для побутових потреб. Надання послуг цій групі клієнтів є найбільш витратним і трудомістким, адже зазвичай це приватні будинки, які вимагають індивідуальних умов газопостачання.

"Фахівці компанії працюють зі споживачами газу - населенням у Сумах, й кожному районі Сумської області. Щоденно надають всю необхідну вичерпну інформацію, опрацьовують звернення тисяч клієнтів. Окрім того, налагоджено систему щоденних консультацій через Контакт-центр, створений сервіс Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104 Mobile, чатбот 7104UA у Viber", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що компанія продовжує створення і вдосконалення онлайн сервісів, завдяки яким клієнти отримують електронні консультації та проводять платежі, які економлять час одержувача послуг.

З жовтня пільги монетизовані для 38 тис. споживачів "Чернівцігаз Збуту" Клієнти "Рівнегаз Збуту" в 2,5 рази більше платять за газ через онлайн сервіси
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