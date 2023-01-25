Кличко зустрівся зі старшими радниками Конгресу США

"Ми не повинні дати можливість Путіну отримати перепочинок, перегрупуватись та вдарити знову. Тому закликаємо наших друзів зрозуміти важливість посилення підтримки України саме зараз. Це стосується збільшення поставок сучасної зброї, обсягів економічної та фінансової допомоги, ще більш суворих санкцій проти Росії. Українці здивували світ своїм героїзмом. Але для перемоги нам потрібна зброя", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що мета Путіна не змінилась, кремлівська орда хоче знищити українську державу і цілеспрямовано здійснює геноцид українців. Але Україна б’ється не тільки за свою свободу, незалежність і демократичний вибір. На полях битви в Україні вирішується майбутнє Європи. Тому тільки спільна перемога може забезпечити стабільність, мир та добробут європейського континенту і світу в цілому.

"Наша боротьба - це й внесок у безпеку Сполучених Штатів. Я хочу наголосити ще раз: ми щиро вдячні США і нашим іншим західним друзям за практичну підтримку українського народу у війні проти російського агресора. Ми свідомі того, що ця підтримка вимагає значних зусиль від наших партнерів. Втім, треба розуміти, що боротьба проти російських варварів вимагатиме додаткових зусиль як від України, так і від її союзників", - наголосив Кличко.

Американську делегацію, зокрема, цікавило, як Кличко бачить відновлення України після завершення війни, у яких галузях на муніципальному рівні необхідно продовжити перетворення. Також торкнулися питань поточної внутрішньої ситуації в Україні та необхідної підтримки нашої держави.

До складу делегації окрім Германа Пірчнера також увійшли старший радник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Ганна Тобурн, старший радник Гельсінського комітету Конгресу США Алекс Тірскі, засновник і президент Центру медіадосліджень Л. Брент Бозел III, колишній заступник міністра оборони та член Консультативної ради Американської ради зовнішньої політики Вільям Шнайдер-молодший, директор із зовнішніх зв’язків Американської ради зовнішньої політики Енні Свінген, старший науковий співробітник з питань Європи та Євразії Американської ради зовнішньої політики Е. Вейн Мері, директор Вашингтонського офісу Центру американсько-українських відносин (CUSUR) Микола Грицковян, старший науковий співробітник із зовнішньої політики США в Американській раді зовнішньої політики Лоуренс Дж. Хаас.