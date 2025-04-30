Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії: Україні потрібні консолідовані зусилля партнерів

"Під час Конгресу Європейської народної партії зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Рішуча підтримка України, нові - більш ефективні й більш сміливі - кроки партнерів потрібні невідкладно. Щоб зупинити Путіна. Інакше весь жах війни відчує на собі й Європа", - заявив Віталій Кличко.

Він також наголосив на важливості підтримки України на шляху до членства ЄС.

"Сьогодні партнери мають максимально консолідувати зусилля в допомозі Україні. Окрім іншого - і в активізації просування України до членства в ЄС", - підкреслив Кличко.

Також Віталій Кличко поспілкувався з президентом групи ЄНП в Європейському комітеті регіонів Сарі Раутіо. Обговорювалися питання місцевого самоврядування та неприпустимості обмеження його повноважень у демократичному суспільстві, повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії - найбільшої та найвпливовішої політичної сили Європи. Партія "УДАР Віталія Кличка" є асоційованим членом Європейської народної партії.

Також повідомлялося, що під час Конгресу Кличко зустрівся з президентом ЄНП Манфредом Вебером з питань посилення допомоги Україні – фінансової, військової та дипломатичної.