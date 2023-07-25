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Кличко зустрівся з послом США: обговорили подальше співробітництво у сфері безпеки

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Вівторок 25 липня 2023 22:12
Кличко зустрівся з послом США: обговорили подальше співробітництво у сфері безпеки Фото: мер Києва Віталій Кличко та посол США Бріджит Брінк(прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з надзвичайним і повноважним послом США та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Зустрівся у столичній мерії з надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства. Обговорили ситуацію в Києві - економічну та соціальну, а також - питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням", - повідомив Кличко.

Мер Києва також подякував американським дипломатам за всебічну підтримку і допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні та її столиці.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко провів зустріч з Генеральним секретарем міжурядової коаліції «Спільнота демократій» Томом Гаретом. Під час зустрічі обговорювалися питання допомоги Україні та надмірної централізації влади в Україні, що несе загрозу розвитку демократії та місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що під час сьогоднішньої сесії Віталій Кличко ініціював збільшення підтримки ЗСУ зі столичного бюджету до 5 млрд грн. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на забезпечення захисників дронами та антидроновими засобами.

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Сполучені Штати Америки Віталий Кличко
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