Кличко зустрівся з послами 40 держав та представниками міжнародних організацій

Мер Києва Віталій Кличко перед Новорічними святами провів традиційну зустріч з послами іноземних держав та представниками міжнародних організацій в Україні, а також привітав з прийдешніми святами та закликав продовжувати і посилювати підтримку України.

"Дуже важливо, щоб допомога Україні продовжувалась і посилювалась. Це життєво важливо для України! Бо сьогодні – критичний момент у війні. Росія зацікавлена у війні на виснаження. А з її ресурсом ризик поширення військових дій на інші країни Європи може стати реальністю. Сьогодні на заваді катастрофічному сценарію стоять ЗСУ. Але вони потребують адекватного та своєчасного постачання озброєння. Тривалість війни та результат багато в чому залежатимуть від мудрості і далекоглядності політиків, їхнього розуміння ситуації та її можливих наслідків. Саме тому я вкотре закликаю всіх партнерів, цивілізований світ, не припиняти підтримку України", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що Україна потребує новітньої зброї, зокрема далекобійної, а також фінансово-економічної підтримки партнерів. І зазначив, що для України ця боротьба – цивілізаційний вибір.

"Ці свята Україна, вже третій рік поспіль, зустрічатиме в умовах варварської війни, з якою вдерлася на нашу землю росія. Ціною страждань, ціною жертв наших солдат та мирних жителів ми захищаємо свою волю. Захищаємо незалежність своєї країни. Для нас ця боротьба – цивілізаційний вибір. Бо мета путіна – знищити Україну як незалежну демократичну державу та знищити якнайбільше українців. Ми ж боремося за своє право жити, за свою свободу, за свій європейський вибір. Аби покласти край цій кривавій війні, ми маємо згуртуватися, маємо бути сильними. Це можливо тільки об’єднавши зусилля України та її союзників і партнерів", – наголосив Кличко.

Він подякував усім партнерам Києва та України за допомогу, яку їхні країни надавали та надають. Подякував дипломатам, що, попри постійні обстріли, небезпеку, вони працюють в Києві, бачать ситуацію зсередини і доносять інформацію до урядів своїх держав.

У заході взяли участь 65 представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, з них 40 послів іноземних держав. А також – представники понад 20 міжнародних організацій.