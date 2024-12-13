Кличко встретился с послами 40 государств и представителями международных организаций

Мэр Киева Виталий Кличко перед Новогодними праздниками провел традиционную встречу с послами иностранных государств и представителями международных организаций в Украине, а также поздравил с наступающими праздниками и призвал продолжать и усиливать поддержку Украины.

"Очень важно, чтобы помощь Украине продолжалась и усиливалась. Это жизненно важно для Украины! Потому что сегодня – критический момент в войне. Россия заинтересована в войне на истощение. А с ее ресурсом риск распространения военных действий на другие страны Европы может стать реальностью. Сегодня катастрофический сценарий не позволяют реализовать ВСУ. Но они нуждаются в адекватной и своевременной поставке вооружения. Продолжительность войны и результат во многом будут зависеть от мудрости и дальновидности политиков, их понимания ситуации и возможных последствий. Именно поэтому я еще раз призываю всех партнеров, цивилизованный мир, не прекращать поддержку Украины", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что Украине нужно новейшее оружие, в частности дальнобойное, а также финансово-экономическая поддержка партнеров. И отметил, что для Украины эта борьба – цивилизационный выбор.

"Эти праздники Украина, уже третий год подряд, будет встречать в условиях варварской войны, с которой вторглась на нашу землю россия. Ценой страданий, ценой жертв наших солдат и мирных жителей мы защищаем свою свободу. Защищаем независимость своей страны. Для нас эта борьба – цивилизационный выбор. Потому что цель путина – уничтожить Украину как независимое демократическое государство и уничтожить как можно больше украинцев. Мы же боремся за свое право жить, за свою свободу, за свой европейский выбор. Чтобы положить конец этой кровавой войне, мы должны сплотиться, должны быть сильными. Это возможно только объединив усилия Украины и ее союзников и партнеров", – подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил всех партнеров Киева и Украины за помощь, которую их страны оказывали и оказывают. Поблагодарил дипломатов, что, несмотря на постоянные обстрелы, опасность, они работают в Киеве, видят ситуацию изнутри и доносят информацию до правительств своих государств.

В мероприятии приняли участие 65 представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, из них 40 послов иностранных государств. А также представители более 20 международных организаций.