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Кличко зустрівся з мером Парижа і вручив відзнаку "За сприяння обороні Києва"

Четвер 28 березня 2024 16:32
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Кличко зустрівся з мером Парижа і вручив відзнаку "За сприяння обороні Києва" Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка вже вчетверте за час повномасштабної війни відвідала Київ. Перемовини довелося проводити в укритті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка вже вчетверте відвідує Київ під час повномасштабної війни. Вручив Анн Ідальго відзнаку Київського міського голови - нагрудний знак "За сприяння обороні Києва". Адже від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори, інше обладнання, яке було вкрай необхідним", - заявив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що пані Ідальго засвідчила свою непохитну позицію щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх, які відбудуться влітку в Парижі. А також запросила міського голову Києва на Саміт мерів європейських міст, який відбудеться у Парижі в травні.

Віталій Кличко зазначив, що через повітряну тривогу перемовини проходили в укритті.

"Довелося сьогодні продовжувати зустріч з мером Парижа Анн Ідальго в укритті. Бо тривога пролунала під час наших переговорів", - повідомив Кличко.

Мер Києва відзначив, що перший візит Анн Ідальго в Київ відбувся у квітні 2022 року. Тоді було підписано Угоду про дружбу і співробітництво між Києвом і Парижем.

Кличко також нагадав, що у 2023 році в День незалежності України в центрі Парижу відкрили Київський сквер як символ підтримки боротьби українців за свободу та європейські цінності.

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Париж Віталий Кличко
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