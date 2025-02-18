Кличко зустрівся з мером Лондона: обговорили майбутню допомогу у відбудові міст

"Зустрівся в Лондоні з мером столиці Великобританії Садіком Ханом. Обговорили ситуацію в Києві й Україні. Та подальшу співпрацю наших міст. Також обговорили питання місцевого самоврядування, необхідність втілення реформ в Україні та майбутню допомогу Лондона в повоєнному відновленні Києва й України", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував колезі за допомогу, яку Велика Британія та її столиця надають Україні та Києву зокрема. І наголосив на важливості спільної роботи для стримання російської агресії.

"В критичний для нашої держави час важлива спільна позиція, єднання партнерів навколо України. Щоб жертви, завдані руйнування, три роки кривавої боротьби не виявилися марними для українського народу. Щоб встановлення миру в нашій країні не було короткочасною паузою перед подальшою агресією Путіна. І ми зараз повинні говорити про це з усіма партнерами та друзями України, які нам допомагають", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко під час Мюнхенської безпекової конференції провів зустрічі з керівником відомства канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом, з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, спецпредставником президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими європейськими політиками.

Також повідомлялося, що мер Києва зустрічався з мером Варшави Рафалом Тшасковськи та мером Мюнхена Дітером Райтером. Обговорювали питання подальшої співпраці та допомоги Україні.