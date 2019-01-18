Кличко: на ж/д вокзале Киева будет наведен порядок до мая

Фото: Виталий Кличко и Владимир Омелян (kiev.klichko.org)

Мэр заверил, что вокзал станет современным и европейским

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал выездное совещание вместе с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и начальником главного управления национальной полиции в г. Киеве Андреем Крищенко по наведению порядка на центральном железнодорожном вокзале столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Десятки миллионов человек в год пользуются железнодорожным вокзалом и наша общая задача - привести его в надлежащее состояние, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и первые впечатления людей, которые приезжают в столицу, были положительными. Вокзал не подчиняется городу, но мы не можем просто наблюдать за тем, что здесь происходит. Поэтому давайте вместе решать эту проблему", - подчеркнул Кличко.

С министром инфраструктуры и главой столичной полиции мэр осмотрел помещения железнодорожного вокзала и прилегающую территорию.

По словам Кличко, есть планы до мая превратить железнодорожный вокзал столицы в современный европейский вокзал.

"Мы имеем в виду благоустройство территории, замену асфальтового покрытия, наведение порядка с парковкой, упорядочение торговли", - отметил Кличко.

Мэр убежден, что реализовать это возможно только при условии слаженной работы КГГА, Министерства инфраструктуры, полиции и "Укрзализныци".

Сегодня участники выездного совещания определили ключевые вопросы по благоустройству территории железнодорожного вокзала.

"Рабочая группа в течение двух недель эти вопросы отработает, потом мы встретимся и примем уже детальный план наших скоординированных действий. Чтобы до мая центральный железнодорожный вокзал и территория вокруг него выглядели современно и по-европейски", - подчеркнул мэр Киева.