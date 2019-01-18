Кличко: на залізничному вокзалі Києва буде наведено лад до травня

Фото: Віталій Кличко та Володимир Омелян (kiev.klichko.org)

Мер запевнив, що вокзал стане сучасним та європейським

Мер Києва Віталій Кличко ініціював виїзну нараду разом з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном та начальником головного управління національної поліції у м. Києві Андрієм Крищенком щодо наведення ладу на центральному залізничному вокзалі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Десятки мільйонів людей на рік користуються залізничним вокзалом і наше спільне завдання - привести його в належний стан, аби пасажири почувалися комфортно і перші враження людей, які приїздять до столиці, були позитивними. Вокзал не підпорядковується місту, але ж ми не можемо просто спостерігати за тим, що тут відбувається. Тому давайте разом вирішувати цю проблему", - підкреслив Кличко.

З міністром інфраструктури та главою столичної поліції мер оглянув приміщення залізничного вокзалу та прилеглу територію.

За словами Кличка, є плани до травня перетворити залізничний вокзал столиці на сучасний європейський вокзал.

"Ми маємо на увазі благоустрій території, заміну асфальтового покриття, наведення ладу з паркуванням, упорядкування торгівлі", - відзначив Кличко.

Мер переконаний, що реалізувати це можливо тільки за умови злагодженої роботи КМДА, Міністерства інфраструктури, поліції та "Укрзалізниці".

Сьогодні учасники виїзної наради визначили ключові питання щодо благоустрою території залізничного вокзалу.

"Робоча група протягом двох тижнів ці питання відпрацює, потім ми зустрінемося і ухвалимо вже детальний план наших скоординованих дій. Щоб до травня центральний залізничний вокзал і територія навколо нього виглядали сучасно і по-європейськи", - підкреслив мер Києва.