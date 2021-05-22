Кличко заявил, что хотел обсудить с Зеленским "общие вызовы"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что хотел встретиться с президентом Владимиром Зеленских не в личных вопросах. Он хотел обсудить "общие вызовы".

Об этом Кличко рассказал в программе “Свобода Слова Савика Шустера”.

Он добавил, что в последний раз общался с президентом пол года назад.

"Да, действительно я звонил в приемную и просил президента встретиться, писал ему смс. К сожалению, ответ не получил. Но кто-то в окружении предоставляет информацию, пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что всегда у нас общие вызовы и общие враги - заоблачные тарифы, маленькие заработные платы, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и много других. Это наши общие вызовы", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что приходит к президенту не в личных вопросах.

"Личных вопросов у меня нет. По вопросам, которые нужно решать, как мэр города, решая проблем людей, как председатель Ассоциации городов Украины. Что касается тарифов, цены на газ - много вопросов каждый день и крайне важная коммуникация", - подчеркнул он.

Напомним, Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления давлением на него лично и на столичную власть.

В свою очередь, в офисе президента отреагировали на заявление мэра Киева Виталия Кличко о политическом давлении на местное самоуправление со стороны власти. Подобные обвинения у президента считают преувеличенными.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты разбираются, что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским, а также в том, каким образом президент планирует выиграть бой с олигархами. Кроме того, украинцам расскажут, можно ли увольнять главу МИНЗДРАВА в разгар эпидемии.

В студии сегодня присутствуют мэр Киева Виталий Кличко, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, заслуженный врач Ольга Голубовская и другие.



Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова высказалась о деле Виктора Медведчука.



Также Венедиктова рассказала, почему залог за Медведчука составил именно 300 миллионов гривен.



Не обошлось без "горячих" дискуссий. Так, в прямом эфире вспыхнул спор между народным депутатом Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым относительно того, стоит ли вводить санкции СНБО против соратников Медведчука с ОПЗЖ.



Кроме того, слушайте, что ответил Зеленский на вопрос о том, как предотвратить эмиграцию четверти населения Украины.



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