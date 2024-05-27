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Кличко запропонував відправити Харкову допомогу від громади Києва

Понеділок 27 травня 2024 15:12
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Кличко запропонував відправити Харкову допомогу від громади Києва Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко запропонував Харкову допомогу від столичної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Київ готовий відправити в Харків допомогу - 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російських варварів. Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету "Епіцентр". Кияни щиро співчувають родинам загиблих харківʼян", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також звернувся до міжнародних партнерів, від яких залежить надання необхідного озброєння Україні. Зокрема, й ППО для Харкова.

"Україні потрібна зброя, щоб захищатися й щоб відповідати агресору! Досить дискусій щодо того, чи повинна Україна мати змогу зупинити ворога, завдаючи удари по його території!", - підкреслив Віталій Кличко.

Як відомо, вдень 25 травня російські війська нанесли авіаудар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В торговельному центрі в цей час перебувало близько 200 людей. Виникла масштабна пожежа. Вже відомо про 16 загиблих та 45 постраждалих, розбір завалів триває.

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Віталий Кличко
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