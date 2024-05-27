Кличко предложил отправить Харькову помощь от общины Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Киев готов отправить в Харьков помощь - 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов. Киевляне выражают свою поддержку несгибаемым жителям Харькова, который постоянно испытывает сокрушительные удары российских варваров. Сегодня в Харькове день траура по погибшим в результате бомбового удара врага по гипермаркету" ". Киевляне искренне соболезнуют семьям погибших харьковчан", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также обратился к международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова.

"Украине нужно оружие, чтобы защищаться и чтобы отвечать агрессору! Достаточно дискуссий о том, должна ли Украина иметь возможность остановить врага, нанося удары по его территории!", - подчеркнул Виталий Кличко.