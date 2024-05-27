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Кличко предложил отправить Харькову помощь от общины Киева

Понедельник 27 мая 2024 15:12
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Кличко предложил отправить Харькову помощь от общины Киева Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Харькову помощь от столичного общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Киев готов отправить в Харьков помощь - 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов. Киевляне выражают свою поддержку несгибаемым жителям Харькова, который постоянно испытывает сокрушительные удары российских варваров. Сегодня в Харькове день траура по погибшим в результате бомбового удара врага по гипермаркету" ". Киевляне искренне соболезнуют семьям погибших харьковчан", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также обратился к международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова.

"Украине нужно оружие, чтобы защищаться и чтобы отвечать агрессору! Достаточно дискуссий о том, должна ли Украина иметь возможность остановить врага, нанося удары по его территории!", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, днем 25 мая российские войска нанесли авиаудар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В торговом центре в это время находились около 200 человек. Возник масштабный пожар. Уже известно о 16 погибших и 45 пострадавших, разбор завалов продолжается.

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Виталий Кличко
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