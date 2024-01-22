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Кличко: запорука перемоги України над ворогом - в єднанні

Понеділок 22 січня 2024 14:35
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Кличко: запорука перемоги України над ворогом - в єднанні Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Запорука перемоги України над ворогом - в єднанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка до Дня Соборності.

"Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України - свято, яке символізує важливий момент в історії нашої країни, коли різні частини України об'єднались у єдину державу. І сьогодні, в такий драматичний для країни час, ми повинні усвідомлювати: щоб бути сильними, ми повинні бути обʼєднаними. Бо тільки в єднанні - людей, зусиль, прагнень, - запорука перемоги над ворогом", - наголосив Віталій Кличко.

Він також віддав шану полеглим героям України.

"Це день, коли ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за єдність та самостійність України. І продовжує битися за її незалежність в холодних окопах під шквальним вогнем ворога", - зазначив Кличко.

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Віталий Кличко
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