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Кличко записал видеообращение по выборам

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 14:47
Кличко записал видеообращение по выборам
Фото: Виталий Кличко (из открытых источников)

Кличко призвал украинцев на выборах показать, что они сознательные граждане и цивилизованная нация

Во время второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, украинцы должны продемонстрировать, что они сознательные граждане и цивилизованная нация. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении.

"Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы. Все, кто пойдет голосовать, сделают свободный выбор на демократических президентских выборах. И второй их тур должен состояться так же спокойно, законно, без манипуляций и фальсификаций. Это очень важно - обеспечить прозрачность, законность, порядок", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, до выборов арезидента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.

"Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы - сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять лишних эмоций. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства", - подчеркнул Виталий Кличко.

 
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21 апреля мы выбираем будущее нашего государства. Приди и проголосуй!

Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 19 апреля 2019 г.

 

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