Кличко закликав припинити політичні інтриги та внутрішню боротьбу

"Суспільство обговорює і напружено чекає, чим завершиться ситуація з планами президента звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сподіваюся, влада розуміє всю серйозність кроків, які робить зараз, та всю повноту своєї відповідальності. Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне - боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства. Чи спрямовані анонсовані натяками рокіровки саме на це? Суспільство не впевнене. І на це треба зважати. Та припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу", - заявив Кличко.

Він відзначив, що багато в чому завдяки саме Залужному українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні мають найбільшу довіру.

"Як військовий у війну генерал Валерій Залужний пройшов багато складних моментів. Тільки він сам знає, скільки насправді… На жаль, сьогодні момент, коли політика може переважити здоровий глузд та інтереси", - зазначив Кличко.

Мер Києва наголосив, що потрібно припинити політичні інтриги й внутрішню боротьбу.

"Боротися сьогодні потрібно за одне - за перемогу України", - підкреслив Кличко.

Чутки про відставку Залужного

Нагадаємо, близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Більш детально про те, чому зіпсувалися відносини Зеленського із Залужним і чи відправлять головнокомандувача у відставку, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.