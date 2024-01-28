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Кличко з’їздив на передову на Донбас, щоб передати захисникам системи РЕБ та FPV-дрони

Неділя 28 січня 2024 19:37
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Кличко з’їздив на передову на Донбас, щоб передати захисникам системи РЕБ та FPV-дрони Фото: Кличко з’їздив на передову на Донбас, щоб передати захисникам системи РЕБ та FPV-дрони (kyiv.klichko.org)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі та передав їм дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Відвідав наших захисників на Донбасі. Батальйону "Свобода" та 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу передав по 100 FPV-дронів кожному підрозділу. Також відвіз бійцям три системи РЕБ, які дуже потрібні сьогодні військовим на сході України", - повідомив Кличко.

Він також подякував захисникам за мужність та самовідданість.

"Складна ситуація на фронті, але вони тримаються рішуче і продовжують нищити ворога й боронити українську землю", - написав Кличко.

Кличко з’їздив на передову на Донбас, щоб передати захисникам системи РЕБ та FPV-дрони

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик подякував Кличку та киянам за постійну підтримку.

"Від щирого серця хочу подякувати Віталію Володимировичу та громаді міста Києва за постійну потужну підтримку. З одного боку, це боєздатність батальйону, а що для мене важливо - це життя наших бійців", - наголосив Кузик.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вдруге поспіль зустрічав Новий рік на Донбасі разом з бійцями, яким привіз дрони, різне спорядження та хімічні грілки.

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Донбас Віталий Кличко
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