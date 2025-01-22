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Кличко взяв участь у форумі в Давосі: говорив про зміцнення військових спроможностей України

Фото: Кличко взяв участь у Всесвітньому форумі в Давосі (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі взяв участь у дискусії з проблем НАТО та поспілкувався з посадовцями Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"На Всесвітньому економічному форумі в Давосі взяв участь у дискусії NATO Innovation Funds. Говорили про виклики, що постали перед міжнародною безпекою, економікою, про інновації, які впливають на подальший розвиток світу (зокрема, впровадження штучного інтелекту). У спілкуванні з посадовцями НАТО, експертами й політиками обговорювали посилення міжнародної підтримки України", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив на важливості безпекових гарантій Україні для стримування російської агресії.

"Підкреслив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути реальні безпекові гарантії для України. Дуже важливими є угоди про безпекове співробітництво, укладені Україною з США та європейськими партнерами. Але вони повинні виконуватися в повному обсязі та сприяти зміцненню військових спроможностей України. Це необхідно для стримування російської агресії. Яка, насправді, може розповсюдитися й на деякі європейські країни. І партнери повинні це розуміти", - підкреслив Віталій Кличко.

55-й Всесвітній економічний форум проходить у швейцарському Давосі з 20 по 24 січня. Цьогорічна назва форуму – "Співпраця для розумної епохи". У заході беруть участь близько 60 голів держав і урядів різних країн, а також сотні інших представників політичної та економічної еліти світу.

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ДавосВіталий Кличко