Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

"Частина заходів і дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України - про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати", - повідомив Віталій Кличко.

Також мер Києва зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце і подякував за постійну підтримку і допомогу Києву та Україні.

"Міністерство, яке вона очолює, багато років є партнером Києва та багатьох українських громад. Зокрема, від початку широкомасштабної війни міністерство, в партнерстві з Лейпцигом, забезпечило закупівлю для комунальних служб Києва засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів). Надало столиці України значну кількість генераторів різної потужності, передавало через GIZ різноманітну комунальну техніку. А також профінансувало закупівлю найсучасніших автомобілів для пінного гасіння пожеж, які сьогодні працюють в Києві", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому.