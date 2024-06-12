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Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины

Среда 12 июня 2024 13:50
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Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины Фото: Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

На проходящей в Германии Международной конференции по восстановлению Украины обсуждали важность усиления местного самоуправления ради успешного восстановления нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Часть мероприятий и дискуссий на Международной конференции по восстановлению Украины - о роли местного самоуправления и его усилении ради успешного восстановления нашего государства. В частности, наши партнеры отмечают важность дальнейшей децентрализации. И для безопасности и экономического развития Украины, и для ее интеграции в ЕС. Но подчеркивают, что иностранные инвестиции нацелены и пойдут на местный уровень, потому что именно на местах будут происходить преобразования.

Также мэр Киева встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце и поблагодарил за постоянную поддержку и помощь Киеву и Украине.

"Министерство, которое она возглавляет, много лет является партнером Киева и многих украинских общин. В частности, с начала широкомасштабной войны министерство, в партнерстве с Лейпцигом, обеспечило закупку для коммунальных служб Киева средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов). Предоставило столице Украины значительное количество генераторов разной мощности, передавало через GIZ разнообразную коммунальную технику. А также профинансировало закупку самых современных автомобилей для пенного тушения пожаров, которые сегодня работают в Киеве", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что столичные власти продолжат сотрудничество и с немецкими городами, и с правительственными структурами, которые поддерживают местное самоуправление и помогают ему.

Международная конференция по вопросам восстановления Украины проходит в Берлине 11 и 12 июня 2024 года. Ее цель – консолидировать устойчивую международную поддержку для восстановления, восстановления, реформирования и модернизации Украины.

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